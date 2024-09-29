Назван новый хирургический метод лечения сердечной недостаточности

Установка искусственных желудочков улучшает функцию сердца при сердечной недостаточности, что приближает людей к излечению от заболевания, рассказал «Газете.Ru» руководитель отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ Сергей Терещенко.

«В центре Чазова ведутся разработки новых способов лечения сердечной недостаточности. Например, мы смогли успешно провести имплантацию искусственных левых желудочков 25 тяжелым пациентам. То есть во время операции в левый желудочек устанавливается насос, который дополнительно помогает сердцу перекачивать кровь в аорту. У нас есть пациенты, у которых улучшается сократительная функция после процедуры. И, возможно, им можно удалять искусственный левый желудочек, потому что сердце начинает само справляться. Это как с людьми: человеку дали отдохнуть, и он снова готов к работе. С сердцем так же! Можно сказать, что мы приблизились к возможности излечения от сердечной недостаточности», – рассказал врач.

Кроме того, в Центре также проходит исследование нового лекарственного средства для лечения сердечной недостаточности.

«У нас проходит исследование такого лекарственного средства, как апелин. Он снижает спазм сосудов, позитивно влияя на сократительную функцию миокарда, облегчая прохождение крови через желудочек. Но препарат пока находится на доклинической стадии испытаний, поэтому об эффективности говорить рано, однако надежды он внушает», – рассказал врач.

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