Перечислены симптомы сердечной недостаточности

Сердечная недостаточность развивается при различных сердечно-сосудистых заболеваниях. Она характеризуется тем, что у сердца снижается способность перекачивать нужный объем крови. В результате у человека могут возникать отеки ног, органов, а также одышка и быстрая утомляемость. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ Сергей Терещенко.

«Сердечная недостаточность может возникнуть после любого сердечно-сосудистого заболевания. Возьмем инфаркт миокарда. Когда он происходит у человека, поражается какой-то участок сердечной мышцы, и на этом месте образуется некроз, который в последующем замещается соединительной тканью, образуется рубец. В результате участок мышцы исключается из сократительной функции, он не работает. Другая часть миокарда берет эту функцию на себя, но через какое-то время и эта ткань истощится, произойдет расширение левого желудочка», – объяснил врач.

В результате сердце не может перекачать достаточный объем крови (это называется сердечный выброс), и это приводит к застою крови перед сердцем, что вызывает отеки.

«Недостаточный сердечный выброс приводит к малому поступлению кислорода в ткани и органы, что проявляется одышкой и быстрой утомляемостью. Скопление крови, поступающей в левую часть сердца, приводит к застою в легких и затруднению дыхания, одышке. Скопление крови, приходящей в правую половину сердца, вызывает застой жидкости в других частях тела, например, в печени и ногах», – рассказал врач.

Но при сердечной недостаточности, как правило, имеется и левожелудочковая, и правожелудочковая недостаточность.

«Чаще всего первоначально возникает поражение левого желудочка, потому что на него приходится основная работа, так как ему нужно выбросить кровь в артериальную систему, потом присоединяется поражение правых отделов сердца», – отметил специалист.

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