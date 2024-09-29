Врач рассказала, как долго человек остается заразным при простуде и гриппе

В большинстве случаев вирусных инфекций человек заразен до пяти-семи дней после появления симптомов. Об этом «Газете.Ru» рассказала терапевт сети «Клиника Фомина» Екатерина Попова.

«Простудные заболевания передаются от человека к человеку, поэтому важно знать, сколько дней зараженный человек может быть источником инфекции для здоровых людей. При обычной простуде максимальное выделение вирусов происходит в первые три дня и снижается к пятому дню. При гриппе — первые пять-семь дней», — рассказала врач.

При ротавирусной инфекции возбудитель попадает в окружающую среду, пока у человека есть симптомы (в среднем от трех до семи дней). Для этого заболевания характерны высокая температура, рвота, диарея.

«Краснуха — рекордсмен по длительности выделения возбудителя, — до 21 дня от начала появления высыпаний. При кори вирус выделяется до четвертого дня от первых высыпаний, при ветряной оспе — до пятого дня после последнего высыпания.

Опоясывающий герпес и ветрянку вызывает один и тот же вирус. В момент раскрытия пузырьков человек с опоясывающим лишаем может заразить тех, кто не болел и не был вакцинирован», — предупредила Попова.

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