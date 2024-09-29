Названы опасные растворы для полоскания горла

Спиртовые растворы для полоскания ротоглотки могут вызвать ожог слизистой и не помогают при боли в горле. Об этом «Газете.Ru» рассказала оториноларинголог сети «Клиника Фомина» Светлана Марнова.

«Растворы для полоскания и спреи могут временно смягчить боль в горле. Они действуют только местно, не избавляя организм в целом от вирусов и бактерий. Лучше не использовать спиртовые препараты: они неэффективны и могут вызвать ожог слизистой, головокружение, тошноту», — объяснила врач.

Перекись водорода не уменьшает вирусную нагрузку и симптомы болезни, но может вызвать ожог слизистой оболочки. Эффективность растворов йода неоднозначна.

«В исследовании 2005 года в Японии сравнили эффективность полоскания горла раствором с йодом и обычной водой. Пациенты, которые полоскали горло водой три раза в сутки, сообщали о меньшем числе симптомов простуды. Раствор йода не влиял на симптомы. Исследование было несовершенным, поэтому не доказывает неэффективность йода однозначно. Точно отказаться от растворов йода нужно людям с заболеваниями щитовидной железы и с риском аллергической реакции на йод», — добавила врач.

Самый безопасный вариант — полоскание горла солевыми растворами. Некоторые данные показывают, что эти растворы смягчают симптомы и сокращают длительность коронавирусной инфекции. Также можно использовать хлоргексидин, но для горла только в концентрациях 0,05%, и 0,1%. Частое использование препарата может привести к потемнению эмали и изменению вкусовых ощущений. Также его нельзя глотать, так как он может вызвать спазмы ЖКТ.

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