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В России приступят к испытаниям вакцины от аллергии на пыльцу березы

«Коммерсантъ»: в РФ проведут испытания вакцины от аллергии на пыльцу березы

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Depositphotos

В России проведут клинические испытания новой вакцины от аллергии на пыльцу березы. Об этом заявил директор Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России Муса Хаитов, сообщает «Коммерсантъ».

«Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение первой и второй фаз клинического исследования», — проинформировал он.

Хаитов отметил, что участники исследования распределены на группы случайным образом. Кроме того, организована отдельная «контрольная группа», которая будет получать лечение препаратом плацебо, продолжил он.

Первую и вторую фазы планируется завершить в следующем году — в июле или августе.

Уникальность вакцины, разработанной Институтом иммунологии ФМБА России, состоит в том, что она не содержит природного аллергена, подчеркнул Хаитов.

«Результаты доклинических исследований продемонстрировали, что трех-пяти инъекций достаточно для защиты от аллергии», — добавил он.

До этого в ФМБА России сообщили, что доклинические исследования вакцины показали высокую эффективность и безопасность.

Ранее врач рассказала, из-за чего возникает аллергическая реакция при вакцинации.

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