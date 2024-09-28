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Crew Dragon с россиянином на борту стартовал к МКС с третьей попытки

Crew Dragon с российским космонавтом Горбуновым отправился к МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Александром Горбуновым на борту отправился к Международной космической станции (МКС). Трансляцию вело Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По его данным, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был осуществлен в 13:17 (20:17 мск) с площадки на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Вместо экипажа из четырех человек на МКС отправились Горбунов и его коллега из США Ник Хейг, еще два места понадобятся для застрявших на МКС астронавтов NASA Бутча Уилмора и Суниты Уильямс. Они прибыли на МКС на борту Starliner 6 июня, чтобы провести на орбите неделю. Но из-за проблем с двигателем и утечки гелия в аппарате руководство NASA решило оставить специалистов в космосе на следующие восемь месяцев.

Прогнозируется, что Crew Dragon пристыкуется к орбитальной станции 29 сентября в 17:30 (00:30 мск 30 сентября).

Запуск корабля с Горбуновым и Хейгом несколько раз откладывали — из-за погодных условий и чтобы завершить подготовку к полету.

Ранее в космос впервые выпустили непрофессиональных астронавтов.

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