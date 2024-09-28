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Врач назвала симптомы нового варианта COVID

Вирусолог Малинникова: новый вариант COVID часто вызывает боль в горле

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Новый вариант коронавируса ХЕС по симптомам похож на предыдущие, но может чаще вызывать боль в горле и осиплость. Об этом «Известиям» рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава РФ Елена Малинникова.

«Можно отметить только некоторые особенности, если это боли в горле, то они связаны еще и с осиплостью голоса. Такие пациенты есть и жалуются, но и сегодня особое внимание, наверное, к пациентам более старшего возраста», — рассказала Малинникова.

Как и другие варианты, ХЕС вызывает повышение температуры, головную боль и слабость.

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали два случая заражения новым вариантом: в Ростовской области и в Уфе. До этого ученые заявили, что новый вариант может стать доминирующим на планете в ближайшие месяцы. Однако по остальным параметрам ХЕС почти не отличается от предшествующих. Возник ХЕС в результате обмена фрагментами генома между двумя другими вариантами.

Ранее врач назвала признаки «стрептококковой» боли в горле.

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