Врач назвала симптомы нового варианта COVID

Новый вариант коронавируса ХЕС по симптомам похож на предыдущие, но может чаще вызывать боль в горле и осиплость. Об этом «Известиям» рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава РФ Елена Малинникова.

«Можно отметить только некоторые особенности, если это боли в горле, то они связаны еще и с осиплостью голоса. Такие пациенты есть и жалуются, но и сегодня особое внимание, наверное, к пациентам более старшего возраста», — рассказала Малинникова.

Как и другие варианты, ХЕС вызывает повышение температуры, головную боль и слабость.

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали два случая заражения новым вариантом: в Ростовской области и в Уфе. До этого ученые заявили, что новый вариант может стать доминирующим на планете в ближайшие месяцы. Однако по остальным параметрам ХЕС почти не отличается от предшествующих. Возник ХЕС в результате обмена фрагментами генома между двумя другими вариантами.

Ранее врач назвала признаки «стрептококковой» боли в горле.