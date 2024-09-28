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Врач рассказал, как избежать ухудшения зрения при работе за компьютером

Офтмальмолог Кушков: правила работы за компьютером защитят от ухудшения зрения

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Несоблюдение правил работы с монитором может привести к ухудшению зрения из-за компьютерного зрительного синдрома у взрослых. Об этом «Известиям» рассказал врач-офтальмолог клиники микрохирургии глаза «Я вижу» Александр Кушков.

Излучение современных компьютеров особого вреда глазам не наносит, так как они снабжены специальными фильтрами. Ухудшение зрения при работе за компьютером связано с утомлением мышц глаза и шеи.

«Данный синдром — это эволюционная проблема. Глазное яблоко имеет сферическую форму и не приспособлено смотреть на плоский монитор. Наши глаза рассчитаны на объемное зрение на разных расстояниях. Поэтому при фокусировке взгляда на плоский экран происходит перенапряжение мышц зрительной системы и шейного отдела позвоночника. Что несет за собой перенапряжение мышц», — рассказал врач.

Чтобы избежать ухудшения зрения и дискомфорта в глазах, важно располагать монитор ровно на уровне глаз и на расстоянии 50-60 см от них. Нужно обеспечить достаточное освещение и избегать зажимов и дискомфорта в шее. Каждый час нужно делать перерывы в работе и использовать увлажняющие капли.

Ранее ученые выяснили, что нарушения зрения — фактор риска деменции, от которого можно избавиться в 90% случаев.

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