Врач назвал продукты для избавления от бессонницы без лекарств

Облегчить засыпание помогут продукты с триптофаном: запеченные яблоки, индейка, тыква и другие. Об этом «Известиям» рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ имени Сеченова Алексей Данилов.

Если человек тратит более получаса на засыпание, либо проводит время без сна после ночных пробуждений, у него может быть бессонница. Чаще всего проблемы со сном вызывает тревога, а также хронические заболевания сердца, цистит и другие.

Также засыпанию мешает дефицит гормона мелатонина. Избежать его поможет ужин, богатый триптофаном — предшественником мелатонина. Его содержат индейка, хумус, запеченные яблоки, тыква, семечки. При этом лучше не переедать вечером: это ухудшит засыпание.

Врач подчеркнул, что лучшее средство от бессонницы — физическая активность в течение дня. Вечером лучше выбрать релаксационные техники или медитацию.

До этого ученые выяснили, что ночной сон менее семи часов во время беременности может повысить риск задержки нервного развития у будущего ребенка.

Ранее ученые связали нарушение суточных ритмов с ускоренным ростом раковых клеток.