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Ученые запустят космический корабль, чтобы затем сжечь его в атмосфере

В ЕКА выяснят, как именно разрушаются спутники при возвращении на Землю

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ESA / Space Safety

Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует запустить космическую миссию DRACO, в рамках которой космический корабль сначала отправится на орбиту, а затем сгорит в атмосфере. Контролируемое уничтожение аппарата позволит собрать ценные данные о подобных событиях, сообщается на официальном сайте ЕКА.

DRACO расшифровается как Destructive Reentry Assessment Container Object, или «контейнерный объект для оценки разрушений при входе в атмосферу». Он состоит из модуля массой в 200 килограммов и габаритами со стиральную машину, который должен распасться в падении подобно обычному спутнику.

DRACO также несет 40-сантиметровую капсулу, способную выдержать полет сквозь атмосферу и произвести замеры температуры и других внешних воздействий.

После входа в атмосферу капсула раскроет парашют и во время спуска будет передавать ценные данные, собранные четырьмя камерами и 200 датчиками устройства, прежде чем они затеряются в океанах.

С помощью эксперимента специалисты ЕКА намерены выяснить, что именно происходит с обычными космическими аппаратами во время их сгорания в верхних слоях атмосферы.

Эти данные позволят проектировать спутники таким образом, чтобы они разрушались без остатка, не загрязняя околоземное пространство и не падая на поверхность планеты, подобно метеоритам.

Миссия DRACO запланирована на 2027 год.

Ранее ученые пожаловались на мощные радиопомехи от спутников связи Starlink Илона Маска.

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