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Венгерский астронавт отправился на МКС в 2025 году

Сийярто: венгерский астронавт отправится на МКС в начале 2025 года

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«Роскосмос»

Полет венгерского астронавта на МКС состоится в начале 2025 года. Об этом на полях Генеральной Ассамблеи ООН сообщил ТАСС глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«По планам и нашему контракту наш астронавт отправится в полет в начале следующего года. Мы полетим на Международную космическую станцию и пробудем там для проведения научных экспериментов», — сказал он.

По словам Сийярто, Венгрия прошла через очень скрупулезную процедуру выбора астронавта.

«Мы отобрали двух человек, первого номера, который должен отправиться в полет, а также резервного, который проходит ту же самую подготовку, что и первый на случай, если понадобится замена», — отметил министр.

В мае специальная комиссия в Венгрии определила главного кандидата на полет на американском пилотируемом корабле на МКС в конце 2024 — начале 2025 года: им стал 32-летний инженер Тибор Капу.

До этого спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-25» совершил посадку с экипажем в степи Казахстана.

Ранее в «Роскосмосе» подтвердили продолжение совместных с NASA полетов к МКС.

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