Ученые выяснили, что женский гормон подавляет активность уничтожающих рак клеток

Американские молекулярные биологи установили, что эстроген подавляет активность иммунных клеток-эозинофилов (разновидность лейкоцитов, их основная функция заключается в борьбе с многоклеточными паразитами), которые борются с раком груди и иными новообразованиями. Подавление же работы эстрогеновых рецепторов улучшило способность клеток иммунной системы противостоять опухолям. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

«Мы открыли относительно простой способ повышения эффективности иммунотерапии, нацеленной на борьбу с трижды негативным раком молочной железы», — заявил профессор Университета Дьюка Дональд Макдоннелл.

Он допустил, что это также позволит добиться большего эффекта при лечении меланомы и рака прямой кишки.

Согласно публикации, в рамках исследования ученые имплантировали клетки трижды негативного рака молочной железы в тело грызунов и наблюдали, как они взаимодействуют с иммунитетом. Женский гормон эстроген, который связан с раком груди и может влиять на эозинофилы, ускорял рост опухоли, снижая численность иммунных клеток и их активность при борьбе с клетками рака. После блокировки их работы объем опухоли в теле мышей уменьшился вдвое, если сравнивать с особями контрольной группы, хотя форма иммунотерапии не изменилась.

Ранее ученые повысили эффективность лечения рака с помощью холестерина.