Названы признаки «стрептококковой» боли в горле

Важно знать признаки стрептококковой ангины, чтобы вовремя обратиться к врачу и начать лечение антибиотиками. Также боль в горле могут вызывать болезни ЖКТ и аллергические реакции. Об этом «Газете.Ru» рассказала оториноларинголог сети «Клиника Фомина» Светлана Марнова.

«Чаще всего боли в горле вызывают вирусные инфекции, реже — бактериальные и грибковые. При вирусной инфекции могут быть проблемы с носовым дыханием, кашель. Также вирус вызывает повышение температуры, обычно до 37°C, но в случае гриппа и COVID возможно повышение до 39°C. Ангина может быть вызвана стрептококковой бактерией. Если сильная боль сопровождается налетом на миндалинах, увеличением лимфоузлов, температурой тела выше 38,5°C при отсутствии насморка, нужно выполнить стрептатест. Его можно приобрести в аптеке. При положительном результате надо обратиться к врачу: стрептококковая ангина лечится антибиотиками», — объяснила Марнова.

Стекание слизи по задней стенке глотки или отек в носу из-за аллергических реакций также могут вызывать боль в горле. Этот симптом встречается и при забросе содержимого желудка в пищевод при ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезни). Более редкая причина боли в горле – синдром Игла-Стерлинга, то есть удлинение шиловидного отростка височной кости.

«При затруднении дыхания или открывания рта, либо при изменении конфигурации шеи нужно вызвать скорую помощь. В остальных случаях можно обратиться к врачу в поликлинику. Смягчить боль в горле могут ибупрофен или парацетамол, а также леденцы (их нельзя давать детям младшего возраста). Можно использовать специальные средства для полоскания горла без спирта и йода», — отметила врач.

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