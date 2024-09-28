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Врач рассказала об одной из масок деменции

Врач Паниагуа рекомендовала отличать деменцию от делирия

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Внезапное появление симптомов деменции может на самом деле быть делирием — синдромом, который включает потерянность во времени и пространстве, а также эмоциональное возбуждение. Об этом The Conversation рассказала врач Лаура Заурин Паниагуа.

Деменция — это набор симптомов, которые могут включать проблемы с памятью, мышлением, вниманием, ориентацией, способностью принимать решения. Все это мешает человеку в повседневной жизни. Однако эти симптомы развиваются медленно. Если же они появились внезапно, человек может страдать от делирия. Но делирий может возникнуть и у пациента с деменцией: эти состояния не исключают друг друга.

Часто пораженный делирием человек гиперактивен ночью и крепко спит днем. При этом человек может не помнить события ночи, страдать от бреда и нарушений речи. Возможны изменения в восприятии и галлюцинации, возбуждение а также внезапные перепады настроения.

Факторы риска делирия включают госпитализацию (им страдают до трети пожилых пациентов из стационаров), одновременное использование нескольких лекарств, нарушения работы органов чувств, стресс и перенесенные операции. Большинство факторов риска поддаются контролю, поэтому делирия можно избежать. Важно не допускать шума и света в спальне пожилого человека по ночам, утром открывать шторы, впуская солнечный свет. Также необходимо следить за достаточным потреблением жидкости пожилым человеком и вовремя лечить имеющиеся заболевания, в том числе пользоваться очками и слуховыми аппаратами.

Ранее ученые выяснили, что кишечные бактерии могут влиять на выработку гормонов в мозге.

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