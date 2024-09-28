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Ученые: кишечные бактерии могут влиять на выработку гормонов в мозге

PLOS Genetics: кишечные бактерии восстановили выработку гормонов в мозге мышей

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Shutterstock

Кишечные бактерии влияют на уровень гормонов гипофиза у мышей. Это показало исследование, опубликованное в журнале PLOS Genetics.

Люди с мутациями в гене Sox3 страдают от дефицита гормонов, которые выделяет часть мозга под названием гипофиз. При этом могут развиться проблемы с ростом и реакцией организма на стресс.

В новом исследовании ученые удалили ген SOX3 у мышей. У них развился дефицит гормонов гипофиза. Как выяснили ученые, это состояние можно смягчить аспирином: он увеличил количество клеток NG2 Glia в мозге животных. Это повысило выработку гормонов гипофиза, однако механизм этого эффекта неизвестен.

Также ученые случайно сделали другое открытие. В 2015 году после переноса мышей в новое здание у животных восстановился уровень гормонов гипофиза. Изучив все возможные причины этого, ученые решили оценить влияние кишечных микробов. Они провели трансплантацию кала от больных мышей тем животным, которые «излечились» при переносе в другое здание. Это возобновило симптомы у животных.

Исследование показало, что изменение среды (кишечных микробов) может сильно повлиять на генетическое заболевание. Ученые планируют выяснить механизмы обнаруженных ими эффектов, а затем изучить их у людей.

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