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В Арктике ученым удалось впервые найти «водяных медведей»

«Русская Арктика»: на Земле Франца-Иосифа впервые нашли тихоходок

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James Weiss

На архипелаге Земля Франца-Иосифа впервые нашли тихоходок — созданий размером почти 1 мм, прозванных «водяными медведями». Об заявил директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов, передает ТАСС.

Микроскопических тихоходок на архипелаге впервые нашли специалисты Российского технического университета, которые занимались изучением популяций бактерий на Земле Франца-Иосифа.

«И в пробах, которые они брали, были обнаружены микроскопические животные, до одного миллиметра примерно, их называют «водяной медведь», или тихоходка», — поделился Кирилов.

По его словам, «неспешно шагающую» тихоходку нашли под микроскопом в пробе почвы.

Тихоходки способны переносить очень высокие и очень низкие температуры, высокие уровни радиации, длительное обезвоживание и даже космический вакуум.

По данным Федерального университета Пернамбуку в Бразилии, тихоходки — единственные животные, которые невосприимчивы к микропластику и не накапливают его в организме.

Ранее микробиолог впервые снял на камеру групповой секс тихоходок.

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