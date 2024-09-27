Огромная черная дыра взрывает звезды в тысячах световых лет от себя, выяснили ученые

Американские астрономы из Стэнфордского университета с помощью космического телескопа «Хаббл» открыли феномен, заставляющий звезды извергаться. Им оказалась выброс плазмы (джет) из сверхмассивной черной дыры в сердце далекой галактики M87 в 53,5 млн световых лет от Земли. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

Как показали наблюдения, черная дыра в 6,5 млрд масс Солнца выпускает плазменный луч протяженностью в 3 тыс. световых лет, который движется со скоростью близкой к скорости света. Поток уничтожает все на своем пути и воздействует на близлежащее окружение.

Команда выяснила, что в областях рядом с траекторией джета зафиксировали вдвое больше взрывов звезд, чем в других частях галактики.

Ученые предположили, что эффект от струи нагнетает водородное топливо в системы с белыми карликами — потухшими ядрами небольших звезд. Этот приток горючего заставляет белый карлик вновь вспыхнуть, инициируя термоядерный взрыв, называемый «новой».

По словам исследователей, новые звезды необычайно распространены во Вселенной. Каждый день где-то в M87 вспыхивает новая. Но поскольку в видимой Вселенной насчитывается не менее 100 млрд галактик, то в известном космосе зажигается примерно миллион новых в секунду.

Ранее ученые нашли и не смогли объяснить самую большую галактическую структуру во Вселенной.