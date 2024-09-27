Названо средство, которое помогает избегать беременности полтора года

Одно из новых разрабатываемых средств контрацепции — вакцинация от зачатия. Сегодня ведутся разработки препарата, который позволит избегать беременности на срок до полутора лет, об этом «Газете.Ru» рассказала врач первой категории, акушер-гинеколог Европейского медицинского центра Гаяне Саакян.

В рамках специальной программы ВОЗ по исследованиям в области репродукции человека был разработан прототип противозачаточной вакцины для женщин. Действие вакцины было направлено на хорионический гонадотропин человека (ХГЧ).

Это гормон, который начинает вырабатываться тканью хориона после имплантации эмбриона и служит одним из важнейших показателей наличия и благополучного развития беременности. Вакцина вызывает иммунный ответ на этот гормон. Вещества, содержащиеся в вакцине, прерывают процесс производства, функционирования и развития гамет, что делает человека временно бесплодным.

«После четырех лет обширных доклинических исследований безопасности и эффективности были проведены клинические испытания первой фазы. Это случилось в 1986-1988 годах. Сегодня в Индии запланированы клинические испытания второй фазы для оценки эффективности вакцины. Исследования, проведенные на данный момент, доказали, что прототип вакцины против ХГЧ безопасен и хорошо переносится. Но дело в том, что женщине требуется как минимум две инъекции с интервалом в несколько недель, чтобы вызвать иммунный ответ против ХГЧ. Его продолжительность — 3-6 месяцев», — отметила врач.

По словам Саакян, сегодня разрабатывается усовершенствованная прототипная вакцина, предназначенная для создания иммунитета на 12-18 месяцев и после одной инъекции.

«Также была разработана вакцина против ФСГ для мужчин. Иммунизация после нее приводит к олигоспермии с последующим нарушением потенциала оплодотворения, но снижения уровня тестостерона не наблюдалось. Сегодня ведутся исследования по выявлению антигенов на сперматозоидах, которые могли бы стать основой вакцины. Но вакцина как метод контрацепции на сегодняшний день не внедрена в клиническую практику», — заключила доктор.

Подробнее о других новинках в сфере контрацепции — в материале «Газеты.Ru».

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