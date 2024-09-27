Ученые предложили новый способ утилизации тел усопших

Ученые из Великобритании разработали новый, экологичный метод утилизации тел усопших путем их растворения в специальном резервуаре с водой и щелочью. Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщает издание, современные способы захоронения оказывают серьезное воздействие на экологию. В Соединенных Штатах ежегодно затрачивается большое количество ресурсов на захоронения: миллионы досок из ценных пород деревьев, тысячи тонн металлов и бетона, а также значительное количество токсичных бальзамирующих средств.

Водная кремация — это процесс, в котором тело помещается в специальный сосуд с водой и щелочным раствором. При нагреве до 90°C в течение нескольких часов происходит распад тканей на основные химические элементы. Жидкость, оставшаяся после такой процедуры, сливается в канализацию. Этот способ представляет собой ускоренную имитацию естественных процессов разложения.

Ключевые преимущества ресомации включают низкую потребность в энергии, отсутствие вредных для атмосферы и человека выбросов и уничтожение патогенных микроорганизмов, потенциально населяющих организм усопшего. В результате остается только костная масса, которая может быть измельчена в порошок и передана родственникам в урне.

В Великобритании крупнейшее похоронное агентство Co-op Funeralcare планирует добавить ресомацию в список услуг. Компания рассчитывает начинать процедуру как обычные похороны с последующим забором тела, обертыванием усопшего в шерстяной саван и помещением в биоразлагаемую сумку. Затем тело погружают в раствор, в котором мягкие ткани растворяются в течение нескольких часов.

Опрос показал, что многие британцы готовы рассмотреть этот метод для себя после того, как узнают о нем подробнее. The Guardian также отмечает, что две крупные британские компании по водоснабжению и очистке дали разрешение на использование этой технологии.

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