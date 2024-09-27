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Употребление рыбы помогает сохранить здоровье мозга, подтвердили ученые

АСЕR: омега-3 в жирной рыбе защищает от снижения когнитивных способностей

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Shutterstock

Ученые из Университета Катании (Италия) установили, что у людей, потребляющих много рыбы, риск снижения когнитивных способностей снижен по сравнению с лицами, которые нечасто едят этот продукт. Результаты исследования опубликованы в Aging Clinical and Experimental Research (АСЕR).

Чтобы выяснить, как различаются риски ухудшения внимания и памяти у потребителей рыбы, ученые провели мета-анализ 35 ранее опубликованных исследований, в которых приняли участие более 849 тысяч человек со всего мира. В исследованиях применялись разнообразные методики оценки количества потребляемой рыбы, включая заполнение анкет и ведение дневников питания.

Участников исследования разбили на группы в соответствии с уровнем потребления рыбы. После этого когнитивные навыки представителей разных групп оценили с помощью тестов. В результате были рассчитаны коэффициенты риска, которые служат статистическим показателем вероятности определенного исхода, в данном случае — когнитивных нарушений или деменции, в одной группе относительно другой.

Результаты показали, что активные потребители рыбы были значительно менее склонны к ухудшению когнитивного здоровья по сравнению с теми, кто ел меньше этого продукта. В частности, у тех, кто потреблял больше всего рыбы, риск когнитивных нарушений или ухудшений оказался на 18% ниже.

Ранее были названы стереотипы, мешающие россиянам чаще включать рыбу в рацион.

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