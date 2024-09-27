У детей, рожденных после лечения бесплодия, повышен риск пороков сердца

Ученые из Гетеборгского университета в Швеции установили, что риск рождения с серьезным пороком сердца повышен у детей, зачатых с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, таких как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Результаты исследования опубликованы в European Heart Journal (ЕНJ).

В исследование были включены все дети, родившиеся в Дании в период с 1994 по 2014 год, в Финляндии в 1990-2014 годах, в Норвегии в 1984-2015 годах и в Швеции между 1987 и 2015 годами. В общей сложности участниками стали 7,7 миллиона детей.

Исследователи сравнили данные о состоянии здоровья детей, зачатых естественным путем и родившихся с помощью технологий вспомогательной репродукции (включая ЭКО, интрацитоплазматическую инъекцию спермы — ИКСИ, и замораживание эмбрионов).

Ученые оценили, у скольких живорожденных детей в каждой из двух групп был диагностирован серьезный порок сердца в утробе матери или на первом году жизни. Также учитывались другие факторы, потенциально влияющие на риск возникновения таких патологий — страна рождения, возраст матери при родах, наличие вредных привычек или диабета у роженицы.

Результаты показали, что у детей, рожденных после лечения бесплодия методами вспомогательной репродукции, опасные пороки сердца встречались на 36% чаще. При этом риск был одинаковым независимо от типа используемой технологии.

Ранее ученые назвали важный фактор риска болезней сердца.