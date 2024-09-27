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Россия опустилась в рейтинге «Глобального инновационного индекса»

РФ заняла 59-е место в рейтинге стран по уровню развития сферы исследований

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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Россия в 2024 году заняла 59-е место в рейтинге «Глобальный инновационный индекс» Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Об этом сообщается на сайте газеты «Коммерсантъ».

Издание подчеркивает, что за прошедший год РФ опустилась в рейтинге из 133 стран на восемь позиций.

Список составляется на основе 78 показателей и рассчитывается как среднее двух субиндексов — ресурсов для инноваций, говорится в публикации.

Отмечается, что самый высокий результат у России по показателям «Человеческий капитал и исследования», «Развитие технологий и экономики знаний», «Уровень развития бизнеса» и «Результаты креативной деятельности». Наихудший — «Институты».

В мае был опубликован свежий рейтинг лучших ученых мира, представленный на одной из ведущих образовательных платформ Research.com. Самое большое количество российских ученых, 35 человек, вошли в рейтинг по материаловедению.

Согласно выводам аналитиков Research.com, Россия занимает 27-е место в мире в этой сфере. Лидерами являются Китай (2681) и США (2656).

Ранее в России захотели создать открытую базу научных публикаций по искусственному интеллекту.

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