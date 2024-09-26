Найдено новое соединение, потенциально защищающее от болезни Альцгеймера

Ученые установили, что содержащийся во фруктах и овощах каротиноидный фитоен может замедлять образование белковых бляшек, связанных с болезнью Альцгеймера, у плоских червей нематод. Результаты исследования опубликованы в журнале Antioxidants.

По словам ученых, каротиноиды действуют как пигменты, придающие цвет многим овощам и фруктам. Также эти соединения выступают важными питательными компонентами пищевых продуктов, например, являются предшественниками витамина А. Один из представителей каротиноидов — фитоен, содержится в таких продуктах, как помидоры, морковь, абрикосы, красный перец, апельсины, водоросли, мандарины и маракуйя. Известно, что он положительно влияет на кожу и защищает от ультрафиолетового излучения.

Новое исследование показало, что фитоен из микроводорослей обладает и другими преимуществами для здоровья. Ученые обнаружили, что он увеличивает продолжительность жизни нематод Caenorhabditis elegans и замедляет наступление паралича, связанного с образованием амилоидных бляшек при болезни Альцгеймера.

Амилоидные бляшки — это внеклеточные отложения бета-амилоидного белка (Aβ) в сером веществе головного мозга. Они вызывают сбои в работе нейронов, что, в свою очередь, влечет за собой снижение когнитивных функций.

Ученые пока не могут точно сказать, с помощью каких механизмов достигается терапевтический эффект. Они намерены продолжить исследования, чтобы узнать, может ли каротиноидный фитоен замедлить развитие болезни Альцгеймера у людей.

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