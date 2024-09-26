Фруктовая диета защитила организм летучих мышей от вирусных инфекций

Ученые из Корнелльского университета выяснили, что фруктовая диета может улучшить сопротивляемость организма летучих мышей вирусным инфекциям. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Исследователи объяснили, что летучие мыши известны как «резервуары» вирусов с потенциалом для возникновения пандемий, однако они эти животные редко подвергаются негативным последствиям от таких инфекций. Для людей же эти вирусы могут представлять серьезную угрозу.

Ученые сосредоточились на гуморальном иммунном ответе летучих мышей. Они исследовали, как их иммунная система реагирует на антигены, предназначенные для стимуляции определенных иммунных реакций.

В ходе эксперимента ученые ввели в организм как обычных, так и летучих мышей хорошо известные антигены. Результаты показали, что летучие мыши демонстрируют менее выраженную, но более разнообразную реакцию антител по сравнению с мышами. Антитела — это белки, которые вырабатываются иммунной системой в ответ на попавший в организм чужеродный агент.

Также было установлено, что значимую роль в иммунном ответе играет диета. Летучие мыши, питавшиеся исключительно фруктами, продемонстрировали более сильный ответ антител на вирус гриппа А и вирус Нипах, по сравнению сородичами, которых кормили только белком. В ходе дополнительных исследований стало ясно, что снижение содержания белка в рационе может усилить иммунный ответ летучих мышей на вирусы.

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