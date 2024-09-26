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Ожирение матери удваивает риск аутизма у ребенка, выяснили ученые

PsyRes: ожирение матери подвергает детей риску аутизма и СДВГ

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Ученые из Университета Южной Австралии и Университета Монаша установили, что дети, рожденные от матерей с ожирением, подвержены высокому риску развития нейропсихиатрических и поведенческих расстройств, включая расстройство аутистического спектра (РАС) и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Результаты исследования опубликованы в журнале Psychiatry Research (PsyRes).

Ученые провели мета-анализ 42 ранее опубликованные эпидемиологических исследований, в которых рассматривалась связь между весом женщин (до и во время беременности) и здоровьем рожденных ими детей. В общей сложности научная работа охватила 3,6 миллиона пар мать-ребенок.

Оказалось, что большой лишний вес и ожирение в обоих случаях на 32% увеличивают риск СДВГ и в 2,23 раза повышает вероятность РАС. СДВГ характеризуется невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью. Чаще всего оно возникает в детском возрасте и вызывает ряд поведенческих проблем и во взрослой жизни. Расстройство аутистического спектра влияет на социализацию, общение и поведение человека. Люди РАС часто испытывают трудности в социальной коммуникации.

Ученые также установили, что дети женщин с ожирением в большей степени подвержены расстройствам личности, настроения и пищевого поведения. Авторы научной работы подчеркнули, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, какие биологические механизмы лежат в основе обнаруженных закономерностей.

Ранее был назван единственный способ избавления от скрытой формы ожирения.

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