Найдена рыба, которая ногами пробует морское дно на вкус

Рыбы, прозванные морскими птицами, используют ноги как орган вкуса для поиска зарытой в морском дне добычи. Это показало исследование, опубликованное в журнале Current Biology.

Ученые наткнулись на рыб с ногами (Lepidotrigla papilio) во время поездки в морскую биологическую лабораторию в Массачусетсе. Они увидели, что другие животные следуют за рыбами с ногами, по-видимому, из-за их навыков в обнаружении добычи на морском дне. В лаборатории ученые подтвердили, что «морские птицы» могут обнаруживать добычу и даже отдельные молекулы на дне.

Дальнейшее исследование показало, что ноги рыб покрыты сенсорными сосочками, включая вкусовые рецепторы. Анализ ДНК вида показал, что в появлении ног у этих рыб-инноваторов ключевую роль сыграли те же механизмы, что необходимы для развития конечностей у людей. Затем с использованием генов, связанных с развитием языков у людей и других животных, ноги рыбы превратились в органы вкуса.

«Хотя многие черты выглядят новыми, они обычно строятся из генов, которые существовали в течение длительного времени. Вот как работает эволюция: использует старые вещи, чтобы создать новые», — объяснили ученые.

Ранее ученые выяснили, что осьминоги бьют рыбу во время совместной охоты.