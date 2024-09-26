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Ученые открыли «кнопку паузы» в эмбриональном развитии человека

Cell: у эмбрионов человека есть скрытая способность ставить развитие на паузу

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Anatomy of the Human Body/Wikidedia

Ученые открыли у человеческих эмбрионов способность замедлять свое развитие. Открытие может улучшить технологии ЭКО. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

У некоторых млекопитающих обычно непрерывное эмбриональное развитие может быть приостановлено, чтобы повысить шансы на выживание эмбриона и матери. Это явление называют механизмом эмбриональной диапаузы. Оно часто происходит непосредственно перед прикреплением эмбриона к матке. Во время диапаузы эмбрион остается свободным на несколько недель или месяцев. Развитие возобновляется, когда условия среды становятся благоприятными.

В новом исследовании ученые впервые выяснили, что человеческие эмбрионы могут входить в состояние диапаузы. Для экспериментов они использовали бластоиды — модели эмбрионов на основе стволовых клеток.

Блокирование сигнального пути mTOR переводило бластоиды в состояние диапаузы: они медленнее делились и развивались, а также уменьшилась их способность прикрепляться к стенке матки. Переход в диапаузу был возможен лишь в течение ограниченного периода. При восстановлении работы mTOR бластоиды возобновляли нормальное развитие.

Авторы считают, что люди, как и другие млекопитающие, могут обладать внутренним механизмом, позволяющим замедлить свое развитие. Этот механизм уже не может использоваться во время беременности. Открытие может расширить пригодный для подсаживания эмбрионов в матку во время ЭКО.

Ранее ученые выяснили, что астма связана с повышенным риском бесплодия и выкидышей у женщин.

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