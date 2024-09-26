Врач развеяла миф о правильном способе потребления воды

Единого правильного способа потребления воды не существует. Жидкость не влияет на процесс пищеварения и не разжижает необходимый для этого желудочный сок. Об этом изданию Daily Mirror рассказала диетолог из США Дебора Грейсон.

По словам врача, многие люди опасаются употреблять воду вместе с пищей из-за потенциального ухудшения процесса пищеварения. Существует распространенное заблуждение о том, что вода может разжижать желудочный сок, расщепляющий компоненты продуктов. Грейсон объяснила, что запивать пищу водой неопасно, но в этом нет необходимости.

Врач добавила, что жидкость не влияет на процесс пищеварения, но помогает контролировать аппетит. При запивании каждой порции еды водой объем содержимого желудка будет увеличиваться, что приведет к быстрому достижению чувства сытости. Людям, желающим набрать вес, диетолог советует пить воду после еды, а не до.

В заключение врач отметила, что пить воду можно различными способами. Главное правило — придерживаться регулярности и не допускать обезвоживания.

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