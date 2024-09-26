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Ученые создали хранилище стволовых клеток долгожителей

AgingCell: изучение стволовых клеток долгожителей позволит улучшить медицину

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Ученые из Медицинской школы имени Чобаняна и Аведисяна Бостонского университета создали самую большую в мире базу индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPSC) долгожителей и их потомков. Исследование опубликовано в журнале Aging Cell.

Исследователи получили и охарактеризовали более 100 образцов периферической крови долгожителей и их потомков, включая те, у которых есть данные об их устойчивости к инвалидности и когнитивным нарушениям. Группа проанализировала, как экспрессия генов соотносится с их так называемыми биологическими часами, отражающими ход естественного старения, и выделила у долгожителей столовые клетки. Так называют клеточное  «сырье» для организма, из которого могут генерироваться определенные  клетки  со специализированными функциями.

Затем изолированные мононуклеарные клетки периферической крови были успешно перепрограммированы в высококачественные клеточные линии iPSC, которые были функционально охарактеризованы как плюрипотентные — отличающиеся геномной стабильностью и способностью развиваться и дифференцироваться в несколько типов клеток.

Ученые отметили, что выделенные iPSC можно выращивать неограниченное количество времени, дифференцировать в любые типы клеток или тканей в организме и точно воспроизводить генетический фон человека, от которого они были получены.

Исследователи также подчеркнули, что у долгожителей биологическое старение идет замедленными темпами. У некоторых представителей разница между биологическим и хронологическим возрастом может достигать двух десятилетий. По словам ученых, изучение столовых клеток долгожителей поможет понять, как эти люди задерживают или избегают возрастных заболеваний, а также разработать новые методы лечения возрастных заболеваний.

Ранее стало известно, у каких людей больше шансов дожить до ста лет.

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