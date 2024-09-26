Ученые назвали простой способ улучшить ночной сон

Американские ученые из Университета Южного Миссисипи изучили воздействие солнечного света утром на качество сна следующей ночью. Оказалось, что прогулки в утренние часы помогают лучше расслабиться в конце дня. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Health Psychology (JHP).

В 70-дневном эксперименте задействовали 103 взрослых в возрасте от 18 до 80 лет. Каждый участник проходил ежедневный опрос о том, сколько времени и в какое время он находился под солнцем, и как спал во время ночного отдыха.

Самым важным открытием исследования стало то, что воздействие утреннего солнечного света предсказывало лучшее качество сна ночью. Люди, проводившие время на улице утром, сообщали, что быстрее засыпали, дольше спали и меньше просыпались ночью.

Эффективность их сна (какая часть времени, проведенного в постели, была потрачена на сон) также оказалась выше.

Исследователи также установили, что длительность пребывания под утренним солнцем не оказывало существенного влияния на сон. Это значит, что даже короткой прогулки может быть достаточно, чтобы хорошо выспаться следующей ночью.

Ученые предполагают, что эффект обусловлен способностью солнечного света регулировать циркадные ритмы и выработку мелатонина в организме.

Ранее исследователи выяснили, сколько времени можно проводить под прямыми лучами солнца без вреда для мозга.