На телах Таримских мумий нашли следы древнейшего кефирного сыра

Ученые впервые извлекли и проанализировали ДНК из самого старого кефирного сыра возрастом 3600 лет, найденного рядом с Таримскими мумиями из Китая. Исследование опубликовано в журнале Cell.

Около двух десятилетий назад ученые обнаружили загадочные белые субстанции на головах и шеях нескольких Таримских мумий. Они предполагали, что это был какой-то ферментированный молочный продукт. Новые методы позволили извлечь ДНК из них. Ученые идентифицировали коровью и козью ДНК в образцах.

Также образцы содержали бактерии и грибки, включая молочнокислые бактерии (Lactobacillus kefiranofaciens) и дрожжеподобные грибки (Pichia kudriavzevii.) Эти микробы входят в состав кефирных грибков — смеси нескольких видов бактерий и дрожжей для приготовления кефира из молока.

Древнюю молочнокислую бактерию сравнили с современными видами. Сегодня существует две основные группы бактерий Lactobacillus — одна родом из России, а другая из Тибета. Российский тип наиболее широко используется во всем мире для приготовления йогурта и сыра, в том числе в США, Японии и европейских странах. Бактерия из древнего сыра была тесно связана с тибетской группой. Это ставит под сомнение давнее убеждение, что кефир возник в горном регионе Северного Кавказа на территории современной России.

«Наши наблюдения показывают, что культура кефира поддерживалась в регионе Синьцзян на северо-западе Китая со времен бронзового века», — отметили авторы.

Также анализ показал, что древние молочнокислые бактерии с большей вероятностью вызывали иммунный ответ в кишечнике человека. Их способности к ферментации были хуже, чем у современных видов. Это означает, что генетический обмен помог бактериям адаптироваться к организму человека за тысячи лет взаимодействия.

«Это беспрецедентное исследование, позволяющее нам наблюдать, как бактерия развивалась последние 3000 лет. Изучая молочные продукты, мы получили более ясную картину древней человеческой жизни и их взаимодействия с миром. Это только начало, и с помощью этой технологии мы надеемся исследовать другие ранее неизвестные артефакты», — рассказали авторы работы.

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