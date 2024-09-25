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Космическая радиация негативно влияет на мозг, выяснили ученые

JONC: галактическое космическое излучение вызывает когнитивный дефицит

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Depositphotos

Американские ученые из Пенсильванского университета выяснили, что космические лучи ослабляют мозговые функции при нахождении во внеземном пространстве. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Neurochemistry (JONC).

Речь идет о галактическом космическом излучении (ГКИ). Оно исходит от остатков сверхновых, образующихся в результате мощного взрыва на финальном этапе эволюции массивных звезд.

Как показали эксперименты на борту МКС, воздействие ГКИ на мышей вызывает кратковременный когнитивный дефицит о самцов грызунов, а также снижает способности к обучению у самок животных.

Вредное воздействие космических лучей удалось снизить, вводя мышам антиоксидантное и противовоспалительное соединение под названием CDDO-EA.

«Наше исследование закладывает основу для будущего причинно-следственной связи между реакцией мозга на комплексное воздействие ГКИ и тем, как эти адаптации мозга приводят к изменению поведения», — отметил соавтор научной работы, доктор Филадельфийского научно-исследовательского института и Медицинской школы Пенсильванского университета Сангхи Юн.

Ранее ученые выяснили, что команды миссий по освоению Марса могут не пережить космическое путешествие из-за длительного воздействия радиации.

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