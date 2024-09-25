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Назван ключевой фактор физической привлекательности

ВJSР: добрые люди действительно кажутся более привлекательными

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Ученые из Тель-Авивского университета установили, что доброта, или просоциальность, играют ключевую роль в оценке физической привлекательности человека. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Social Psychology (ВJSР).

Предыдущие исследования выявили ряд факторов, влияющих на физическую красоту. К ним относятся симметрия лица, кокетство и уверенность. Однако новая научная работа показала, что оценка внешней привлекательности также базируется на альтруизме и доброте.

Ученые пришли к такому выводу в результате эксперимента с участием 4192 добровольцев. Испытуемым были представлены паспортные фотографии улыбающихся мужчин или женщин, сопровождающиеся описанием. В описаниях были указаны различные характеристики интеллектуальных способностей, образа жизни и личности человека, а также его профессия и отношение к юмору.

После прочтения описаний участников попросили оценить внешнюю привлекательность людей на фото. Результаты показали, что мужчины и женщины, демонстрирующие просоциальное поведение — способность действовать на благо общества, — чаще воспринимались как более красивые. Ученые отметили, что альтруизм, безвозмездная помощь, доброта и отзывчивость сказывались на оценке внешности сильнее, чем другие положительные черты, такие как юмор и высокий интеллект.

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