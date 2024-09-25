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Перечислены препараты, вызывающие проблемы со слухом

Врач Евсикова: прием аспирина может вызвать нарушение слуха

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Существует ряд лекарственных препаратов, оказывающих негативное влияние на слух. Среди них аминогликозидные антибиотики, петлевые диуретики, противоопухолевые препараты и салицилаты. Прием таких препаратов может усугублять проблемы со слухом, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-оториноларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Марина Евсикова.

«Аминогликозидные антибиотики – это, например, стрептомицин, гентамицин, неомицин, тобрамицин и амикацин. К петлевым диуретикам относятся фуросемид и этакриновая кислота. Цитостатики (противоопухолевые препараты) – цисплатин, а к салицилатам относится всем известный аспирин», – рассказала врач.

Ототоксическое действие перечисленных препаратов происходит из-за их возможного влияния на структуры внутреннего уха.

«Так, аминогликозидные антибиотики воздействуют непосредственно на волосковые клетки внутреннего уха, повреждая их и нарушая тем самым функцию. Цитостатики, в частности цисплатин, воздействуют в основном на наружные волосковые клетки. Петлевые диуретики оказывают негативное воздействие на сосудистую полоску – часть эпителия во внутреннем ухе, который отвечает за ионный баланс. Салицилаты при применении в высоких дозах могут нарушать проводимость мембран волосковых клеток», – объяснила доктор.

При этом, по ее словам, воздействие салицилатов и петлевых диуретиков обычно несет временные нарушения, а вот аминогликозиды и цитостатики способны давать необратимое нарушение слуха.

«Использование одновременно нескольких ототоксических препаратов повышает вероятность их негативного воздействия на слух, а наличие у человека проблем с почками также может усиливать ототоксический эффект перечисленных групп препаратов, так как именно почки отвечают за процесс выведения данных групп препаратов. Дозировка, длительность приема препаратов и индивидуальные генетические особенности конкретного человека также будут влиять на то, разовьется ли ототоксический эффект или нет», – заключила врач.

Ранее врач перечислила неработающие способы борьбы с перееданием.

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