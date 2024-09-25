Назван единственный способ избавления от скрытой формы ожирения

Скрытая форма ожирения развивается из-за избытка инсулина в крови. Избавиться от такого лишнего веса можно, лишь снизив уровень гормона. Для этого необходимо сократить количество употребляемых легкоусвояемых углеводов, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог Центральной медицинской клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина.

«Врачи скрытое ожирение называют висцеральным (абдоминальным). Это такое состояние, когда у пациента вроде и не видно лишнего жира, но вес норме не соответствует. В этом случае жир может прятаться вокруг внутренних органов. Висцеральное ожирение — гормональное. Инсулин, обладающий анаболическим действием, стимулирует увеличение жировой ткани и, что самое обидное, препятствует ее расщеплению. Если для жира в области бедер или ягодиц достаточно ограничение калорийности питания, то с висцеральным жиром это не пройдет: пока в крови присутствует избыток инсулина, жир расщепляться не будет», – рассказала врач.

Убрать избыток инсулина можно с помощью ограничения продуктов с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов.

«Для их определения разработан специальный показатель — гликемический индекс (ГИ), он показывает, как быстро всасывается углевод. Продукты с ГИ ниже 40 высвобождают углеводы очень медленно, поэтому и поджелудочная железа работает спокойнее, что проявляется в меньшей выработке инсулина. К таким продуктам относятся огурцы, помидоры, капуста, перец, репа, сырая морковь, перловая крупа, макароны коричневого цвета (из цельнозерновой пшеницы), молочные продукты, чернослив, курага, инжир, яблоки, цитрусовые и большинство ягод, горький шоколад», – отметила врач.

Продукты с ГИ от 40 до 60 тоже можно употреблять, но их количество стоит ограничить. В эту категорию попадают большинство круп: гречневая, овсяная, пшенная крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, бородинский хлеб.

«А вот продукты, у которых ГИ выше шестидесяти, стоит максимально ограничить. К ним относится все самое вкусное: бананы, виноград, изюм, сахар, мед (да, мед тоже очень быстро повышает сахар в крови), выпечка и все изделия из белой муки, картофель и все продукты из него, соки и сладкие газированные напитки. Выглядит это довольно грустно, но у нас есть помощники — продукты, которые углеводов не содержат совсем: мясо, рыба и морепродукты, яйца, твердые сыры», – заключила врач.

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