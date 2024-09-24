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Яркая комета Tsuchinshan-ATLAS появится в небе Земли впервые за 80 тыс. лет

Live Science: комету C/2023 A3 станет видно невооруженным глазом 27 сентября

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Depositphotos

В последние выходные сентября к Земле впервые за 80 тыс. лет приблизится комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Объект можно будет увидеть в ночном небе невооруженным глазом, сообщает портал Live Science.

Ожидается, что C/2023 A3 достигнет пика яркости в пятницу, 27 сентября, когда она достигнет перигелия, ближайшей точки к Солнцу на своей 80000-летней орбите.

Жители Северного полушария смогут увидеть комету в нескольких градусах над горизонтом на юго-востоке примерно за 30 минут до рассвета между пятницей, 27 сентября и средой, 2 октября.

Удачные окна для наблюдения за кометой включают воскресенье, 29 сентября, и понедельник, 30 сентября.

После этого Tsuchinshan-ATLAS еще раз появится в ночном небе Северного полушария в субботу, 12 октября, прежде чем исчезнуть на следующие 80 тыс. лет.

Хотя комету C/2023 A3 можно разглядеть невооруженным глазом, ученые советуют использовать бинокль или телескоп для лучшего результата.

По словам астрономов, комета может достичь яркости, сравнимой с сиянием 20 самых заметных звезд на ночном небе.

Ранее ученые выяснили, что Землю могут окружать таинственные темные кометы.

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