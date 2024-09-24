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Ученый рассказал, опасно ли надолго задерживать дыхание

Live Science: задержать дыхание до потери сознания невозможно

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brizmaker/Shutterstock/FOTODOM

При задержке дыхания на долгое время в организме активируются несколько защитных систем, связанных с мозгом, диафрагмой и легкими. Это делает невозможным потерю сознания и летальный исход в случае, когда дыхание останавливается добровольно. Об этом изданию Live Science рассказал Энтони Бэйн, заместитель профессора кафедры кинезиологии Виндзорского университета в Канаде.

По словам ученого, попытаться спровоцировать обморок, удушье или летальный исход, надолго задержав дыхание, невозможно.

Первым о недостатке кислорода и отсутствии дыхательных движений «узнает» мозг. Моторная кора посылает сигналы в дыхательный центр, который находится в основании мозга, продолговатом веществе. Именно он контролирует диафрагму — основную мышцу, ответственную за надувание и сдувание легких, и межреберные мышцы, расширяющие грудную клетку при каждом вдохе.

Вторая область, отвечающая за дыхание, — это сеть, расположенная в стволе головного мозга. Она называется комплексом Бетцингера и действует как генератор дыхательного ритма организма. Изменения в уровнях кислорода и углекислого газа в организме отслеживают клетки, называемые хеморецепторами. Они также сообщают мозгу о том, что жизни угрожает опасность. Кроме того, в легких есть рецепторы, которые улавливают растяжение, возникающее при их надувании и сдувании. Когда легкие перестают растягиваться — тревожные сигналы усиливаются.

Бэйн объяснил, что увеличить время задержки дыхания можно, «отключив» эти системы. Этого можно добиться, умышленно вызвав паралич диафрагмы или вдохнув большое количество кислорода. Задерживать дыхание до потери сознания могут и профессиональные дайверы. Они учатся игнорировать сигналы, посылаемые хеморецепторами.

Ранее ученые создали быстрый способ диагностики бронхита и пневмонии.

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