Ученые назвали новый вид акулы-молота в честь друга Билла Гейтса

Американские ученые из Флоридского международного университета обнаружили новый вид молотоголовых акул. Ему дали имя Sphyrna alleni в честь друга и делового партнера миллиардера Билла Гейтса, соучредителя компании Microsoft Пола Аллена. Исследование опубликовано в научном журнале Zootaxa.

По словам авторов открытия, существование нового вида акул-молотов долгое время оставалось неизвестным, поскольку он очень похож на родственный вид Sphyrna tiburo.

Оказалось, что Sphyrna alleni распространены в водах Карибского моря и Атлантического океана от берегов Белиза до побережья Бразилии.

Ученые отметили, что открытый вид акул-молотов, вероятно, находится под угрозой исчезновения, поскольку эти рыбы страдают от чрезмерного вылова с использованием жаберных сетей.

Исследователи присвоили Sphyrna alleni имя соучредителя Microsoft Пола Аллена благодаря его поддержке различных инициатив по сохранению акул и других инициатив, призванных защитить окружающую среду. Для этого бизнесменом был учрежден благотворительный фонд Paul G. Allen Family Foundation.

Сам Пол Аллен ушел из жизни в 2018 году после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.

Ранее ученые обнаружили новый вид акул-призраков у берегов Новой Зеландии.