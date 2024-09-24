В России придумали, как проверять технику на подлинность и искать в ней дефекты по радиогеному

Ученые из РТУ МИРЭА разработали аппаратуру для поиска и регистрации электронных устройств по их радиогеному. Это поможет в разработке новых СВЧ-технологий, телемониторинга и ближнего радиообнаружения, а также при выявлении скрытых дефектов электронных средств или проверки их на подлинность. Об этом «Газете.Ru» рассказали в РТУ МИРЭА.

Радиогеном – это радиосигнал, содержащий уникальную информацию о физически неклонируемых параметрах электронного устройства или объекта, позволяющих его аутентифицировать. Он формируется на основе физических параметров объекта, таких как структура и набор радиофизических характеристик, и позволяет получать информацию о радиофизических параметрах как обучаемого, так и излучающего электронного устройства.

«Радиогеном по аналогии с биометрикой узора отпечатков пальцев или радужной оболочки глаза человека представляет собой точно такой же уникальный, однако «радиоволновой отпечаток» – вторичный радиосигнал малой мощности, излучаемый схемотехнической архитектурной электронного гаджета, с помощью которого бесконтактно на заданном расстоянии возможно распознать одно из тысячи однотипных смарт-устройств, используя программно-аппаратные решения», – рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой радиоволновых процессов и технологий Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА Михаил Костин.

Исследование радиогенома позволяет выявлять даже скрытые дефекты электронных средств, что может быть использовано в сервисных центрах по ремонту и обслуживанию смарт-электроники. Радиогеном может быть использован при реинжиниринговых исследованиях электронных средств (диагностики отдельных функциональных узлов и модулей) на подлинность или техническую аутентичность.

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