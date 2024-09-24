В России придумали, как находить разливы нефти в море при любой погоде

Сотрудники ЛЭТИ создали новый метод обнаружения разливов нефти в море при любых погодных условиях. Предложенный подход позволяет обеспечить большую дальность обнаружения нефтяного пятна по сравнению с аналогами и тем самым повысить скорость ликвидации разлива, рассказали «Газете.Ru» в ЛЭТИ.

При разливе нефтепродукты не растворяются в воде, а образуют на поверхности пленки, которые, распространяясь, препятствуют попаданию кислорода и солнечного света, что губительно сказывается на экосистеме, ухудшая условия жизни морских животных, микроорганизмов и растений. Кроме того, один литр нефти может покрыть пленкой полгектара поверхности воды. Сегодня для мониторинга разливов существуют несколько подходов, однако все они имеют свои ограничения и не показывают разливы при слабом волнении моря.

«Мы разработали всепогодный метод обнаружения нефтяных пленок в открытом море с помощью радиолокационной системы, источник и приемник сигнала которой находится на одном судне, а на другом — пассивный отражатель. Дальность обнаружения превосходит существующие способы в 2,6 раза, до 10 километров, что обеспечивает повышение эффективности поиска разлива нефти и сокращение времени ликвидации разлива», — рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры радиотехнических систем (РС) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Михаил Бородин.

Для применения метода необходимы два судна, на одном из которых устанавливается специальный радиолокатор, а на втором – пассивный радиолокационный отражатель, рассеивающий поступающие на него сигналы в сторону первого судна. При выполнении поиска разливов нефти суда двигаются параллельными курсами с одинаковой скоростью на заданном расстоянии друг от друга.

Происходит облучение водной поверхности радиоимпульсами, оператор получает радиолокационное изображение водной поверхности между двумя судами, на котором фиксирует яркость отметки пассивного отражателя. При наличии нефтяной пленки происходит существенное изменение яркости вышеуказанной отметки – это свидетельствует о том, что разлив найден.

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