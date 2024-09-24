Ученые выяснили, что осьминоги бьют рыбу во время совместной охоты

Ученые из Университета Миннесоты установили, что некоторые виды рыб и осьминогов могут охотиться вместе, чтобы поймать больше добычи. Во время такой охоты осьминоги могут «бить» своих сокомандников. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

Это открытие ученые совершили, наблюдая за 13 группами животных у берегов Австралии, Египта и Израиля. В каждую охотничью группу входил большой синий осьминог (Octopus cyanea) и несколько видов рыб — сине-желтые барабули, черноперые груперы и лирохвосты.

Исследователи использовали три видеокамеры, чтобы записать 3,5 часа охотничьих взаимодействий осьминога и рыбы. На это ушло 120 часов погружения под воду. Ученые загрузили отснятый материал в программное обеспечение, которое построило 3D-карту подводной среды обитания, а затем составили график перемещений каждого животного по ней.

Результаты показали, что барабуля, по-видимому, разведывает потенциальные места охоты впереди группы. Затем осьминог решает, будет ли группа активно искать корм и когда.

Такие охоты могут длиться до 90 минут и охватывать 50 метров. Если процесс останавливается, осьминог иногда «бьет» рыбу щупальцами, по-видимому, чтобы заставить группу снова двигаться. Чаще всего целью удара становится черноперый окунь, который долго охотится в выжидательной позиции.

Ученые также обнаружили, что при охоте с рыбами осьминоги получали преимущество — они тратили на захват добычи меньше энергии и в большинстве случаев удачно «окружали» кораллы или камни с затаившейся внутри рыбой.

Некоторые исследователи предположили, что нахождение в одном и том же месте необязательно означает межвидовое сотрудничество. Однако другие члены научного коллектива убеждены, что такое сотрудничество существует — оно имеет смысл с эволюционной точки зрения. По их словам, осьминогам невыгодно игнорировать информацию о добыче, даже если ее предоставляют другие морские обитатели.

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