Ученый рассказал, как мозг переживает смешанные эмоции

В обработке сложных, смешанных эмоций участвуют передняя поясная извилина и вентромедиальная префронтальная кора. При этом другие участки мозга воспринимают положительные и отрицательные эмоции только по отдельности. Об этом изданию The Conversation рассказал нейробиолог Энтони Джанни Ваккаро из колледжа литературы, искусств и наук имени Даны и Дэвида Дорнсайф (США).

Сложная эмоция — это состояние, при котором человек испытывает одновременное существование противоречивых или противоположных чувств и мыслей по отношению к предмету или ситуации. Примерами таких эмоций являются ностальгия и благоговейный трепет.

Ранее ученые обнаружили, что физиологические реакции людей, такие как частота сердечных сокращений и проводимость кожи, отражали уникальные паттерны во время переживаний, которые являются одновременно положительными и отрицательными.

Ваккаро уточнил, что в этом исследовании оценивали реакцию мозга на черный и «отвратительный» юмор. Функциональная магнитно-резонансная томография показала, что мозг, в отличие от тела, не демонстрирует смешанных реакций — «противные» шутки вызывали у испытуемых только отвращение.

Новое исследование ученых из колледжа имени Даны и Дэвида Дорнсайф показало, что только некоторые участки мозга могут обрабатывать смешанные эмоции. Миндалевидное тело мозга и островковая кора воспринимают отрицательные и положительные эмоции как взаимоисключающие.

Уникальные, последовательные паттерны сложных эмоций проявляются в таких областях коры, как передняя поясная извилина. Она играет важную роль в восприятии неопределенности. Также смешанные паттерны мозговой активности демонстрируют передняя поясная извилина и вентромедиальная префронтальная кора, объединяющие множество фрагментов информации.

Ранее ученые выяснили, в каких участках мозга «зарождается» депрессия у беременных.