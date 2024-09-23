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Врач рассказала, почему полезно готовить пищу вместе с ребенком

Medical Xpress: приготовление пищи с ребенком развивает его мелкую моторику

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Приготовление пищи вместе с ребенком развивает его мелкую моторику и навыки счета, а также учит составлять полезный рацион. Об этом изданию Medical Xpress рассказала доктор медицинских наук и член Американской академии педиатрии Нимали Фернандо.

Врач отметила, что совместное приготовление пищи не только помогает развивать здоровые привычки, но и улучшает когнитивные навыки. В частности, соблюдение рецепта от начала до конца формирует способность к планированию и завершению начатого. Эти умения, в свою очередь, закладывают прочную базу для самоконтроля и исполнительной функции.

По словам Фернандо, мытье, нарезка и расположение продуктов в нужном порядке также способствует улучшению мелкой моторики — последовательной точной работы кистей, пальцев рук, необходимой для полноценного развития ребенка. Кроме того, приготовление пищи — это удачная возможность объяснить ребенку некоторые из математических понятий, такие как счет, измерение и дроби. Визуальное закрепление терминов, связанных с числами и числовыми операциями (например, деление) помогает лучше закрепить их и научиться применять на практике.

Ранее врач рассказала, как изменить свой рацион для подготовки к сезону гиповитаминоза.

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