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Ученые нашли единственное животное, неуязвимое для микропластика

PJLE: тихоходки оказались невосприимчивы к загрязнению микропластиком

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Piotr Gsiorek

Бразильские ученые из Федерального университета Пернамбуку обнаружили единственное животное, которое, по всей видимости, невосприимчиво к микропластику и не накапливает его в организме. Этим существом оказались тихоходки, известные своей устойчивостью к экстремальным средам. Исследование опубликовано в научном журнале PeerJ Life and Environment (PJLE).

Специалисты сделали открытие в ходе изучения мейофауны — морских беспозвоночных, обитающих в приливной зоне. Это организмы размерами от 45 микрометров до одного миллиметра.

Исследователи обнаружили 5629 отдельных существ, включая нематод, червей, клещей, ракообразных, тихоходок и других.

Организмы содержались в резервуарах, максимально имитирующих естественную среду. В емкости добавили 100 граммов осадка, содержавшего различное количество пластиковых частиц.

Анализ показал, что все крошечные существа проглотили микропластик, за исключением тихоходок.

«Отсутствие потребления микропластика тихоходками, вероятно, связано со строением их аппарата питания, который включает в себя ротовую трубку с иглой, используемой для прокалывания и всасывания, а не для проглатывания добычи целиком», — отметили авторы статьи.

Тихоходки способны переносить очень высокие и очень низкие температуры, высокие уровни радиации, длительное обезвоживание и даже космический вакуум.

Ранее ученые раскрыли секрет генетической устойчивости тихоходок к невыносимым условиям.

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