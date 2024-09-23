Врач рассказала, о какой женской патологии может говорить тяга к углеводам

Увеличение веса, акне, трудности в процессе похудения, бессонница, перепады настроения и тяга к сладкому могут быть признаками синдрома поликистозных яичников (СПКЯ). Об этом изданию The Sun рассказала британский диетолог Джоди Релф.

Врач объяснила, что для СПКЯ характерно накопление несозревших яйцеклеток в области яичников, при этом сами органы увеличиваются в объеме в несколько раз. Это одна из наиболее распространенных гормональных патологий, поражающих женщин репродуктивного возраста. При СПКЯ у женщины отсутствует или редко происходит овуляция, что осложняет попытки забеременеть.

По словам Релф, точные причины развития СПКЯ неизвестны. Вероятнее всего, синдром обусловлен генетическими факторами и факторами окружающей среды.

Проблемы с поддержанием веса — распространенный симптом СПКЯ. Врач объяснила, что у некоторых пациентов с этим синдромом развивается резистентность к инсулину. При снижении чувствительности к этому гормону глюкоза (сахар из пищи) не может проникнуть в клетки и ее уровень (как и уровень инсулина) в крови повышается. Многочисленные исследования показали, что высокий уровень инсулина связан с избытком жира в организме, особенно в области живота. Повышенный уровень инсулина в крови может привести к сильной тяге к углеводам, усталости и нарушению сна.

За появление высыпаний на коже при СПКЯ ответственен высокий уровень андрогенов (так называемых мужских гормонов), усиливающих выработку кожного жира. Избыток себума закупоривает поры, что, в свою очередь, ведет к появлению прыщей.

Диетолог добавила, что у пациенток со СПКЯ вероятность появления симптомов депрессии в три раза выше по сравнению со здоровыми женщинами. Кроме того, лица с синдромом поликистозных яичников значительно чаще страдают перепадами настроения.

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