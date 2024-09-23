Перечислены неработающие способы борьбы с перееданием

Для борьбы с перееданием иногда советуют использовать маленькие столовые приборы и не просматривать фотографии и видео, на которых есть пища. Однако оба эти способа не работают, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова.

«Часто можно услышать, что фото и видео с едой провоцируют переедание. Для человека с полноценным и разнообразным рационом, который соблюдает правильный питьевой режим (рекомендованное потребление воды в течении дня — 30 мл на 1 кг веса), никакие, даже самые красивые картинки еды не являются стимулятором переедания. Однако просмотр фото, видео, соцсетей и другого контента во время еды не дает сконцентрироваться на еде. Может возникнуть «эффект попкорна» — когда человек, погрузившись в разговор или действие на экране, съедает гораздо больше, чем нужно», — рассказала Мещерякова.

Иногда для уменьшения съеденной порции советуют есть еду маленькими приборами, однако, по словам специалиста, эффект будет обратный. Таким образом можно создать дополнительные условия для переедания.

«Верным подходом будет ограничивать количество самой порции — одна тарелка без горки. Таким образом, вы обозначите границы порции и не съедите больше нормы, в идеале не более 300-500 грамм за один прием пищи. Не спешите опустошать тарелку с едой: тщательно и медленно пережевывайте пищу, выделив на прием пищи не менее получаса. Это время нужно для того, чтобы организм успел выделить ферменты, обеспечивающие правильную работу пищеварительной системы», — заключила врач.

Также можно перед каждым приемом пищи отвечать на вопрос «действительно ли я голодный», а также пить воду.

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