Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После лечения рака нужно следить за здоровьем сердца, предупредили ученые

Cancer: у перенесших рак людей повышен риск инсульта и инфаркта

close
Shutterstock

Ученые из Университета Монаша (Австралия) установили, что перенесенные онкологические заболевания и химиотерапия повышают риск инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer.

Чтобы оценить частоту болезней сердца у пожилых людей, переживших рак, ученые проанализировали медицинские данные американцев и австралийцев в возрасте 70 лет и старше с онкологическими заболеваниями в анамнезе. Из 15 454 участников у 1 392 развился рак в среднем за 4,6 года наблюдения.

Среди тех, у кого возникли онкологические заболевания, сердечно-сосудистые патологии впоследствии встречались в два раза чаще, чем у лиц, которые не болели раком, — 20,8 случая против 10,3 случая на тысячу человек в год. Риск сохранялся даже после учета традиционных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как курение, наследственная предрасположенность, ожирение и гипертония.

У пациентов с метастатическим раком, раком крови и раком легкого чаще всего развивались сердечно-сосудистые заболевания. Они также чаще попадали в больницы из-за сердечной недостаточности.

Исследователи дополнительно установили, что химиотерапия повышала риск развития инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний в два раза. Влияния других методов лечения (гормональной терапии, таргетной терапии, иммунотерапии и лучевой терапии) на развитие сердечно-сосудистых заболеваний установлено не было, хотя известно, что торакальное облучение повышает этот риск.

Ранее ученые повысили эффективность лечения рака с помощью холестерина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами