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Ученые оценили данные об ускоренном созревании мозга у детей в COVID-19

Биологи UW: изоляция в COVID-19 могла ускорить развитие мозга подростков

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Ученые-биологи считают, что изоляция в период пандемии COVID-19 могла ускорить развитие мозга подростков, в большей степени девочек. Об этом свидетельствуют данные исследования специалистов из Вашингтонского университета (University of Washington, UW).

«Меры карантина, принятые во время пандемии COVID-19, привели к необычно ускоренному созреванию мозга у подростков, и это ускоренное созревание было гораздо более выражено у женщин, чем у мужчин <...> При измерении в равных годах развития среднее ускорение составило 4,2 года у женщин и 1,4 года у мужчин», — говорится в исследовании.

Авторы публикации считают, что результаты исследования указывают на большую уязвимость женского мозга по сравнению с мужским мозгом к изменениям образа жизни, вызванным карантином.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России идет рост заболеваемости ковидом, пока показатели еще не максимальные, пика они достигнут осенью.

Ранее эпидемиолог Зинаида Труш призвала россиян защититься от вирусов перед эпидсезоном.

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