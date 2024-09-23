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В Китае напечатали растительный аналог рыбьего мяса на 3D-принтере

FoodPhys: растительное мясо желтого горбыля достигло 90% сходства с натуральным

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Shutterstock/Shishkin.dv

Группа китайских ученых из Чжэцзянского университета создала растительные имитации мяса желтого горбыля, которые можно производить с помощью 3D-принтера. По словам специалистов, готовые продукты получился очень похожими на настоящую рыбу. Исследование опубликовано в научном журнале Food Physics (FoodPhys).

Чтобы добиться сходства со структурой плоти желтого горбыля, команда провела КТ-сканирование и получила трехмерную модель распределения мышц и жиры. Затем ученые использовали изолят соевого белка, кантановую медь и крахмал для воссоздания текстуры животных тканей.

«В конечном итоге был успешно создан 3D-печатный продукт из растительной рыбьей плоти с точностью печати более 90% для композитной структуры», — отметили авторы разработки.
Исследователи добавили, что текстура, распределение влаги и содержание питательных веществ в имитированном мясе оказались близки к характеристикам настоящей рыбы.

По словам ученых, их разработка снизит нагрузку на рыболовную отрасль, которая почти исчерпала возможности по добыче водных биоресурсах в безопасных для экологии объемах.

Ранее стало известно, что растительные аналоги мяса могут способствовать развитию диабета.

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