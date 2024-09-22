Ученые повысили эффективность лечения рака с помощью холестерина

Группа ученых из Китайской академии наук и Чжэцзянского университета выяснила, что холестерин повышает эффективность лечения рака и генетических нарушений с помощью РНК-интерференции. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Nanotechnology (NatNano).

Технология РНК-интерференции основана на использовании экзосом — внеклеточных органелл, переносящих различные вещества. Однако обычное применение экзосом в качестве транспорта для препаратов приводит к быстрой деградации молекул РНК.

В новом исследовании команда создала экзосомы с различным содержанием холестерина. Оказалось, что насыщенные холестерином органеллы способны свободно проникать через мембраны целевых клеток, не вызывая деградации РНК.

Молекулярные модели также показали, что богатые холестерином экзосомы демонстрируют более сильную деформируемость мембраны и могут расширять область контакта с клеточной мембраной, тем самым доставляя РНК непосредственно в цитоплазму с высокой эффективностью посредством механизма слияния мембран.

В лабораторном эксперименте обогащенные холестерином молочные экзосомы успешно переносили РНК в опухоли, запуская процесс самоуничтожения раковых клеток. Тесты на мышах показали, что такой способ эффективно подавляет новообразования при раке кишечника.

Ученые отметили, что их открытие поможет создать более безопасные и эффективные методы генной терапии.

Ранее исследователи нашли новый полезный эффект для организма от лекарств для снижения уровня холестерина.